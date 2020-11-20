Хавбек «Арсенала» Партей пропустит матч против «Лидса» из-за травмы
11:47
Полузащитник «Арсенала» Томас Партей не сможет принять участия в матче 9-го тура АПЛ против «Лидса», сообщает пресс-служба канониров.
27-летний ганец заработал повреждение левого бедра, в связи с чем клуб принял решение поберечь игрока и позволить ему восстановиться от травмы.
Партей перешел в «Арсенал» из «Атлетико» в начале октября 2020 года. Хавбек провел за «канониров» 5 матчей и не отличился результативными действиями.
? The latest from our medical team#LEEARS— Arsenal (@Arsenal) November 20, 2020
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