Хавбек «Арсенала» Мэйтланд-Найлс обвинил Эмери в излишней осторожности

Полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтланд-Найлс указал на ошибки главного тренера Унаи Эмери после ничьей с «Уотфордом» (2:2) в игре 5-го тура чемпионата Англии.

— Слова не могут описать, что я чувствую в этот момент, — сказал хавбек в интервью The Sun. — Мы не испугались преимущества в счете, мы играли так, как сказал нам тренер. Мы должны были продолжать давление, но вместо этого начали пятиться в оборону. Вся команда знает, что с «Уотфордом» мы сыграли неправильно.

«Арсенал» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 8 очков.