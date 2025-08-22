Хау: «Я хочу, чтобы Исак вернулся в «Ньюкасл» и сыграл в понедельник»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал ситуацию с форвардом Александером Исаком.

«Он заключил с нами контракт. Он наш игрок... и да, я на 100 процентов хочу, чтобы он вернулся в нашу команду. Я бы хотел, чтобы он играл в понедельник. Его не будет, это печально. Но я все равно его жду», — приводит слова Хау журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» планировал подписать Исака, однако «Ньюкасл» отклонил заявку по 25-летнему шведу на сумму около 130 миллионов евро. По данным источников ESPN, «Ливерпуль» вернется с другим предложением только в том случае, если «Ньюкасл» даст понять, что готов к переговорам.

В сезоне-2024/25 нападающий в 42 матчах во всех турнирах забил 27 голов и сделал 6 результативных передач.

Исак играет за «Ньюкасл» с августа 2022 года. Его контракт с «сороками» рассчитан до 30 июня 2028-го.