Хассельбайнк вернулся в «Бертон Альбион»

«Бертон Альбион» объявил о назначении на пост главного тренера Джимми Флойда Хассельбайнка. Бывший нападающий «Челси» и сборной Голландии уже работал с ноября 2014 года по декабрь 2015-го. По итогам сезона-2014/15 он вывел команду в третий по силе дивизион Англии.

В этом сезоне «Бертон» занимает последнее (24-е) место в турнирной таблице лиги 1 (третий дивизион).

Ранее Хассельбайнк работал также тренером «Нортхэмптона», «КПР», «Антверпена» и «Ноттингем Форест».