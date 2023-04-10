Харви Эллиотт рассказал о сорвавшемся переходе в «Реал»

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт рассказал, как в 2019 году чуть не подписал контракт с «Реалом».

«Я был близок к тому, чтобы отправиться в Мадрид. Но после предложения от «Ливерпуля» ни о каком «Реале» я уже не думал. Вся моя семья, как и я, болеет за «Ливерпуль», мы очень ждали интереса от них», — сказал Эллиотт в подкасте We Are Liverpool .

Эллиотт перешел в «Ливерпуль» из «Фулхэма» в июле 2019 года. В этом сезоне 20-летний англичанин появился на поле в 41 матче во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.