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Харви Эллиотт поблагодарил за поддержку: «Начинаю путь к восстановлению»

21:23
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Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт получил тяжелую травму в матче 4-го тура АПЛ против «Лидса» (3:0). Он был сразу отправлен в больницу.

Игрок написал короткий пост в Instagram, в котором поблагодарил за поддержку.

«Спасибо за теплые слова. Начинаю путь к восстановлению», — написал 18-летний хавбек.

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Иван Шитик все материалы автора

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