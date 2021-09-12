Харви Эллиотт поблагодарил за поддержку: «Начинаю путь к восстановлению»
21:23
Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт получил тяжелую травму в матче 4-го тура АПЛ против «Лидса» (3:0). Он был сразу отправлен в больницу.
Игрок написал короткий пост в Instagram, в котором поблагодарил за поддержку.
«Спасибо за теплые слова. Начинаю путь к восстановлению», — написал 18-летний хавбек.
We're all with you, Harvey ??— Liverpool FC (@LFC) September 12, 2021
You'll Never Walk Alone. pic.twitter.com/jSuhEa2zc0
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