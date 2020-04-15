Харри Реднапп посоветовал Харри Кейну не переходить в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп прокомментировал информацию о том, что форвард «шпор» Харри Кейн может перейти в «Манчестер Юнайтед».

— Кейн — не Месси и не Роналду, но в данный момент в мире нет центрального форварда лучше, чем он, — приводит TalkSPORT слова Реднаппа. — Он бы идеально подошел «МЮ», как и любой другой команде, но мне кажется, что «красные дьяволы» сейчас ничем не лучше «Тоттенхэма». Не сказал бы, что между клубами какая-то пропасть, оба хотят попасть в топ-4 в АПЛ. Думаю, что Кейну стоит рассмотреть предложения «Реала» или «Барселоны», если в один прекрасный момент они поступят.

На счету Кейна 17 голов и 2 результативных передачи в 25 матчах за «Тоттенхэм» в сезоне-2019/20.