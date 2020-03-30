Харри Реднапп: «Не могу поверить в то, что наделал Грилиш. Абсолютная глупость»

Известный британский специалист, бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Харри Реднапп раскритиковал полузащитника и капитана «Астон Виллы» Джека Грилиша за то, что тот попал в автомобильную аварию и нарушил правила карантина в связи с пандемией коронавируса.

— Я был большим фанатом Джека Грилиша, каждый раз, когда говорил о нем, я заявлял, что он должен вызываться в сборную Англии, — приводит Mirror слова Реднаппа. — Если бы я тренировал топ-клуб, то обязательно приобрел бы его, но не после этой аварии. После того, что произошло, Грилишу нет прощения. Это абсолютная глупость. Не могу поверить в то, что он наделал. Конечно же, Джека должны наказать.

24-летний Грилиш попал в ДТП утром 28 марта, разбив свой Range Rover. По словам свидетелей, автомобиль игрока повредил три автомобиля, находящихся у обочины дороги. Сообщается, что футболист возвращался с вечеринки. За несколько часов до происшествия Грилиш выложил видео, в котором призвал фанатов оставаться дома и соблюдать карантин.