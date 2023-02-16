Харри Реднапп готов возобновить карьеру ради работы с «Лидсом»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп готов возобновить тренерскую карьеру, если ему будет предложено возглавить «Лидс», утверждает Daily Mirror.

Последние годы Рtднапп трудился экспертом в медиа, а также был признан «королем джунглей» в реалити-шоу «I'm A Celebrity».

Последним местом работы 75-летнего специалиста был «Бирмингем» в 2017 году.

«Лидс» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков.