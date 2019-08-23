Харри Реднапп: «Если бы я сохранил шестерых воспитанников в «Вест Хэме», мы бы выиграли АПЛ»

Бывший главный тренер «Вест Хэма» Харри Реднапп считает, что мог бы победить с клубом в чемпионате Англии, если бы ему удалось сохранить звездных воспитанников. Специалист возглавлял «Вест Хэм» с 1994 по 2001 год. За это время в клубе появились будущие игроки сборной Англии Рио Фердинанд, Фрэнк Лэмпард, Эшли Коул, Майкл Кэррик, Глен Джонсон и Джермейн Дефо.

— Люди постоянно говорят о «Манчестер Юнайтед» и его «Классе 92», но они не были лучше, чем шестеро ребят-воспитанников «Вест Хэма», — цитирует ESPN Реднаппа. — Если бы я сохранил их, я бы однозначно выиграл премьер-лигу.

Под «классом 92» Реднапп имеет в виду самую успешную группу воспитанников «Манчестер Юнайтед», в которую входили Райан Гиггз, Пол Скоулз, Ники Батт, братья Гари и Фил Невиллы и Дэвид Бекхэм.