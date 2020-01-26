Харри Магуайр: «У меня было много шансов забить первый гол за «МЮ» и раньше»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал победу над «Транмером» (6:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии. Он забил в этой встрече первый гол за «МЮ».

— Было очень важно добыть победу после неудачного матча и проигрыша «Бернли», — цитирует ВВС Магуайра. — Мы поставили себе цель порадовать фанатов. И достигли цели, выйдя в следующий раунд. Я давно в команде и смог забить первый гол. У меня было много шансов в этом сезоне, но не везло. Приятно, что удалось помочь команде. Поле было сложным. Но это касается обеих команд. У нас получилось приспособиться.