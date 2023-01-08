Фабрицио Романо: «Харри Магуайр не перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Астон Виллу»

Информация о том, что защитник Харри Магуайр может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Астон Виллу», не соответствует действительности, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Между клубами не было никаких переговоров относительно трансфера 29-летнего футболиста.

Магуайр выступает за «МЮ» с лета 2019 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Магуайра в 30 миллионов евро.