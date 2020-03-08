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Харри Магуайр: «МЮ» после первого тайма должен был вести больше чем 1:0?

22:56
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился впечатлениями от игры команды в матче 29-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:0). Защитник отметил действия партнеров в обороне.

— Мы были сильны в обороне, после первого тайма должны были вести больше, чем 1:0, — цитирует BBC Магуайра. — Во втором тайме мы отошли назад, хорошо играли в защите, заслужили три очка.

Победа придает веры в команду. Мы верим, что сможем продолжить прогресс. Мы можем лучше играть с мячом.

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

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