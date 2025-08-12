Футбол
12 августа, 12:57

Магуайр — о «Манчестер Юнайтед»: «Реальность такова, что мы не лучшая команда»

Павел Лопатко

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр оценил готовность команды к сезону-2025/26.

«Ребята усердно работают, и здесь царит отличная атмосфера. Мы хотим добиться успеха, мы делаем все, что в наших силах, чтобы добиться успеха. Иногда мы понимаем, что в последнее время это было недостаточно хорошо, и мы не дали нашим фанатам столько, сколько хотели.

Я чувствую, что это почти как новый старт, и надеюсь, что этот старт будет хорошим.

Очевидно, что был переходный период, когда сэр Алекс [Фергюсон] был здесь, и у нас была лучшая команда на сегодняшний день, и мы выиграли все трофеи. Но реальность такова, что мы не лучшая команда», — сказал 32-летний англичанин в эфире подкаста Rio Ferdinand Presents.

По итогам сезона-2024/25 «МЮ» занял 15-е место в таблице АПЛ. Сезоном ранее он финишировал на восьмом месте.

Харри Магуайр.Все потешались над Магуайром, а теперь «МЮ» дает ему контракт до конца карьеры. В чем причина?
Харри Магуайр
ФК Манчестер Юнайтед
Бэйл заявил, что хочет купить «Кардифф» и вывести его в АПЛ

«Тоттенхэм» рассчитывает опередить «Арсенал» в борьбе за Эзе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
2
 Ман. Сити 11 7 1 3 23-8 22
3
 Челси 11 6 2 3 21-11 20
4
 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
5
 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
6
 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
7
 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
8
 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
9
 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
10
 Кр. Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
11
 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
12
 Брайтон 11 4 4 3 17-15 16
13
 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
14
 Ньюкасл 11 3 3 5 11-14 12
15
 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
16
 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
17
 Вест Хэм 11 3 1 7 13-23 10
18
 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
19
 Нот. Форест 11 2 3 6 10-20 9
20
 Вулверхэмптон 11 0 2 9 7-25 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.11 15:30 Бернли – Челси - : -
22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм - : -
22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд - : -
22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд - : -
22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас - : -
22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити - : -
23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 14
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 8
Дэнни Уэлбек
Дэнни Уэлбек

Брайтон

 6
П
Джек Грилиш
Джек Грилиш

Эвертон

 4
Мохаммед Кудус
Мохаммед Кудус

Тоттенхэм Хотспур

 4
Квилиндси Хартман
Квилиндси Хартман

Бернли

 4
И К Ж
Тоте Гомеш
Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 8 1 2
Рейнилдо Мандава
Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 8 1 2
Тревор Чалоба
Тревор Чалоба

Челси

 10 1 2
Вся статистика

