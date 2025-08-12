Магуайр — о «Манчестер Юнайтед»: «Реальность такова, что мы не лучшая команда»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр оценил готовность команды к сезону-2025/26.

«Ребята усердно работают, и здесь царит отличная атмосфера. Мы хотим добиться успеха, мы делаем все, что в наших силах, чтобы добиться успеха. Иногда мы понимаем, что в последнее время это было недостаточно хорошо, и мы не дали нашим фанатам столько, сколько хотели.

Я чувствую, что это почти как новый старт, и надеюсь, что этот старт будет хорошим.

Очевидно, что был переходный период, когда сэр Алекс [Фергюсон] был здесь, и у нас была лучшая команда на сегодняшний день, и мы выиграли все трофеи. Но реальность такова, что мы не лучшая команда», — сказал 32-летний англичанин в эфире подкаста Rio Ferdinand Presents.

По итогам сезона-2024/25 «МЮ» занял 15-е место в таблице АПЛ. Сезоном ранее он финишировал на восьмом месте.