Харри Кейн: «Я точно сыграю на Евро. Вернусь на поле примерно к середине апреля»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал о том, что планирует оправиться от разрыва мышцы задней поверхности бедра к середине апреля и собирается выступить на чемпионате Европы-2020.

— Я точно успею вернуться и сыграть на чемпионате Европы, по крайней мере, стараюсь себя так настраивать, — цитирует Goal.com Кейна. — Я буду играть на Евро, только если не произойдет что-то радикальное. Я все еще не вернулся к тренировкам в общей группе, но упорно тренируюсь в зале и становлюсь сильнее с каждым днем. Наверное, еще несколько недель, и я смогу вновь играть. Не стану делать точных прогнозов, но надеюсь, что вернусь на поле ближе к середине апреля.

Кейн получил травму 1 января в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (0:1). Изначально сообщалось, что игрок может полностью пропустить остаток сезона-2019/20.