Харри Кейн: «Тоттенхэм» сделал все возможное ради победы над «Ливерпулем»

Капитан «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:2) в матче 10-го тура чемпионата Англии. Форвард отличился уже на первой минуте встречи.

— «Тоттенхэм» добился результата, но впоследствии поддался давлению «Ливерпуля», — цитирует Кейна BBС. — У нас был отличный шанс после перерыва сделать счет 2:0. Не получилось провести весь матч в своем стиле, не создали больше моментов для победы.

Мы вышли на поле с целью давить на «Ливерпуль», сделали все возможное ради победы. Любое поражение не является шагом вперед.

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