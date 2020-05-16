Харри Кейн стал спонсором своего первого клуба

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн стал титульным спонсором «Лейтон Ориент». 26-летний англичанин оплатил размещение эмблемы на груди футболок клуба, в котором начинал профессиональную карьеру. Кроме того, 10 процентов от каждой проданной футболки пойдут на борьбу с коронавирусом.

«Очень горжусь тем, что поддерживаю клуб, который дал мне профессиональный старт. Я рад возможности вернуться в клуб, где началось мое путешествие», — написал Кейн в Instagram.

Напомним, Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», но в начале карьеры на правах аренды играл за «Лейтон Ориент».