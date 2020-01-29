Харри Кейн пожелал Эриксену удачи в «Интере»

Нападающий «Тоттенхэма» пожелал бывшему партнеру по команде, полузащитнику Кристиану Эриксену, удачного продолжения карьеры в «Интере».

— Было здорово разделить последние 5 лет с тобой, Кристиан, — написал Кейн на своей странице в Twitter. — У тебя начинается новая глава в карьере, удачи тебе, друг.

Во вторник 28 января «Интер» объявил о покупке 27-летнего Эриксена из «Тоттенхэма». По данным СМИ, датчанин обошелся «нерадзурри» в 20 миллионов евро. Также, сообщается, что Эриксен будет получать 10 миллионов евро в год, это сделает его вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков серии А, больше получает только Криштиану Роналду из «Ювентуса». Контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2024 года.