Харри Кейн - о ничьей с "Вест Бромвичем": "Мы разочарованы"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн после ничьей с "Вест Бромвичем" в матче 13-го тура чемпионата Англии (1:1) отметил, что команда разочарована. "Шпоры" пропустили быстрый гол и отыгрались лишь на 74-й минуте.

– Мы разочарованы, – цитирует BBC Кейна. – Трудно сказать, в чем причина, мы должны оглянуться назад и понять, почему мы были слишком медленными в первом тайме. Теперь нам просто нужно готовиться ко вторнику. Мы должны быть в состоянии играть лучше и обыгрывать всех соперников, нужно просто это понять и продолжать работать.