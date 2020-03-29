Харри Кейн: «Нужно попробовать доиграть сезон. Но продлевать его до июля не вижу смысла»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн считает, что сезон английской премьер-лиги не надо продлевать дольше, чем до конца июня. Чемпионат был приостановлен после 28-29 матчей из-за пандемии коронавируса.

— Мы должны попробовать доиграть сезон. Но должна быть граница. Продлевать его до июля или августа не вижу смысла. Для меня крайний срок — конец июня, — цитирует Sky Sports Кейна. — Если его не успеют доиграть, нужно будет изучить другие варианты и думать о следующем.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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