Харри Кейн: «Неважно, когда возобновят сезон, я буду готов играть с первого матча»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал о том, как проходит процесс его восстановления от разрыва мышцы бедра.

— Неважно, когда возобновят сезон, через месяц, два или три, я буду готов играть с первого матча, — приводит Sky Sports слова Кейна. — Постараюсь быть настолько хорош, насколько могу. Перед карантином я уже набирал неплохой ход, занимался почти всем, кроме тренировок с командой. С тех пор, как ввели карантин, я продолжил заниматься онлайн вместе с командой, правда, моя работа немного отличалась из-за восстановительного процесса, однако в основном я делал то же, что и все. На прошлой неделе нам наконец-то разрешили поработать индивидуально, в присутствии одного представителя тренерского штаба. Было здорово вновь выйти на поле и потрогать мяч.

На счету Кейна 17 голов и 2 результативных передачи в 25 матчах за «Тоттенхэм» в сезоне-2019/20. «Шпоры» занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии-2019/20 после 29 туров первенства.