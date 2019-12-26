Харри Кейн: «Надеюсь, что рождественский ужин придаст мне сил»

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, который отличился в матче 19-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (2:1), подвел итоги встречи.

«Мы основательно подошли к сегодняшей игре, поэтому и победили, — приводит слова Кейна BBC Sport. — Какого это регулярно забивать в «боксинг-дэй»? Мне нравится. Игры идут плотно. Не хочется играть в это время, но надеюсь, что рождественский ужин придаст мне немного сил».

«Тоттенхэм» вырвал победу у «Брайтона», Алли и Кейн забили