Харри Кейн хочет уйти в американский футбол

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн сообщил, что в будущем хочет выступать в Национальной футбольной лиге (NFL) на позиции кикер. На ней от игрока требуется только пробить по мячу со специальной подставки на земле, либо из рук другого игрока.

- Желание играть в NFL вполне реально. Через 10-12 лет я определенно хочу это попробовать, - цитирует Кейна ESPN. - Если ты играешь в премьер-лиге и на чемпионате мира, а затем уйдешь в NFL, то будут ли тебя считать одним из самых великих спортсменов в истории? Поэтому я держу это на примете. Но в первую очередь я сосредоточен на футболе. Через 10 лет или около того можно будет подумать о NFL.