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Харри Кейн: «Это чемпионат Англии. Если не добить соперника, он придет за тобой»

21:02

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился впечатлениями от матча чемпионата Англии против «Арсенала» (2:2). «Шпоры» вели 2:0, но «Арсенал» смог отыграться.

— Я немного разочарован, — цитирует BBC Кейна. — Когда ведешь со счетом 2:0, ожидаешь победить, с кем бы вы ни играли. Гол перед перерывом изменил динамику. Во втором тайме обе команды стремились к победе. Соперник действовал лучше, но у нас еще были шансы. Мы должны это принять.

Если бы мы лучше были в завершении, мы бы забили больше. Жаль, что мы не смогли добить соперника. Но это премьер-лига, если не добить соперника, он придет за тобой.

Арсенал — Тоттенхэм Хотспур

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