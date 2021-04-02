Хамес заявил, что перешел в «Эвертон» ради Анчелотти
Полузащитник Хамес Родригес заявил, что перешел в «Эвертон» ради главного тренера команды, Карло Анчелотти.
«Если бы не Карло, я бы не перешел в «Эвертон». Я говорю это с гордостью. Я перешел в команду ради него. Также, я узнал о клубе, о желании команды побеждать. Я тоже хочу выигрывать, попадать в еврокубки. Мне всегда нравилось работать с Анчелотти, в «Реале», в «Баварии» и теперь в «Эвертоне», — приводит ESPN слова Хамеса.
Хамес перешел в «Эвертон» из «Реала» на правах свободного агента в сентябре 2020 года. На его счету 5 голов и 8 результативных передач в 21 матче за команду.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com.co/futbol/mundial/nota/_/id/8409288/james-rodriguez-espn-nota-exclusiva-seleccion-colombia-carlo-ancelotti-atletico-madrid-everton
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