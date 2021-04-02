Хамес заявил, что перешел в «Эвертон» ради Анчелотти

Полузащитник Хамес Родригес заявил, что перешел в «Эвертон» ради главного тренера команды, Карло Анчелотти.

«Если бы не Карло, я бы не перешел в «Эвертон». Я говорю это с гордостью. Я перешел в команду ради него. Также, я узнал о клубе, о желании команды побеждать. Я тоже хочу выигрывать, попадать в еврокубки. Мне всегда нравилось работать с Анчелотти, в «Реале», в «Баварии» и теперь в «Эвертоне», — приводит ESPN слова Хамеса.

Хамес перешел в «Эвертон» из «Реала» на правах свободного агента в сентябре 2020 года. На его счету 5 голов и 8 результативных передач в 21 матче за команду.