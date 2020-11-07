Хамес сможет сыграть против «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти сообщил, что полузащитник Хамес Родригес готов сыграть против «Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура АПЛ.
29-летний колумбиец пропускал встречу 7-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (1:2) из-за повреждения.
В сезоне-2020/21 Родригес провел за «Эвертон» 7 матчей, на его счету 3 гола и 4 результативных передачи.
Матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 7 ноября, начало — в 15.30 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.