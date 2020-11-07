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Хамес сможет сыграть против «Манчестер Юнайтед»

11:59
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти сообщил, что полузащитник Хамес Родригес готов сыграть против «Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура АПЛ.

29-летний колумбиец пропускал встречу 7-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (1:2) из-за повреждения.

В сезоне-2020/21 Родригес провел за «Эвертон» 7 матчей, на его счету 3 гола и 4 результативных передачи.

Матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 7 ноября, начало — в 15.30 (мск).

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