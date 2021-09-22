Хамес Родригес согласился перейти в «Эр-Райан»
06:10
Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес намерен продолжить карьеру в Катаре. По информации AS, 30-летний колумбиец согласился перейти в «Эр-Райан».
В ближайшее время игрок подпишет контракт с катарским клубом до 2024 года. В понедельник игрок вылетел в Катар.
Отмечается, что «ПСЖ» будет пристально следить за Хамесом в Катаре. Если игрок хорошо себя проявит, то может перебраться в чемпионат Франции на следующие три сезона.
Хамес Родригес перешел в «Эвертон» в сентябре 2020 года, на его счету 6 голов и 9 результативных передач в 26 матчах за команду. В сезоне-2021/22 полузащитник не попал в заявку клуба ни на один официальный матч.
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