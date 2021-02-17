Хамес хочет покинуть «Эвертон» и вернуться в Испанию

Полузащитник Хамес Родригес хочет покинуть «Эвертон» и вернуться в Мадрид, сообщает Defensa Central.

Колумбийский футболист недоволен погодными условиями на Туманном Альбионе и хочет перейти в «Атлетико».

В текущем сезоне Хамес Родригес провел 16 матчей в АПЛ, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи.

Бывший игрок «Реала» перешел в «Эвертон» перед началом этого сезона. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года.