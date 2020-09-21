Хамес будет переводить часть зарплаты в «Эвертоне» своему бывшему клубу

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес будет оказывать финансовую помощь «Банфилду», сообщает Strikers.

Футболист перешел в английский клуб из «Реала», и аргентинский «Банфилд» по правилам ФИФА мог рассчитывать на часть сумы от трансфера. Однако 17 сентября клуб выступил с заявлением о том, что «ириски» не заплатили за колумбийца ни евро, поэтому и процент за переход «Банфилду» не полагается.

Родригес решил помогать команде самостоятельно — он будет переводить «Банфилду» часть зарплаты в «Эвертоне» для помощи в развитии академии.