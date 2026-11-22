«Халл Сити» вырвал победу у «Брайтона» после двух голов в концовке встречи
«Халл Сити» дома обыграл «Брайтон» в матче 11-го тура АПЛ — 2:0.
Встреча прошла на стадионе «МКМ» в Халле.
Дубль оформил нападающий хозяев Оливер Макберни, забивший на 90+2-й и 90+5-й минутах.
«Халл Сити» набрал 14 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с 22 очками занимает вторую строчку.
В следующем туре «Халл Сити» 29 ноября сыграет на выезде с «Кристал Пэлас», а «Брайтон» в этот же день примет «Ньюкасл».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|17-7
|28
|
2
|Брайтон
|11
|7
|1
|3
|26-9
|22
|
3
|Ман. Сити
|11
|7
|1
|3
|22-14
|22
|
4
|Ливерпуль
|11
|6
|3
|2
|18-10
|21
|
5
|Брентфорд
|12
|5
|5
|2
|24-11
|20
|
6
|Лидс
|12
|5
|5
|2
|17-9
|20
|
7
|Борнмут
|11
|5
|3
|3
|18-14
|18
|
8
|Челси
|12
|5
|1
|6
|22-23
|16
|
9
|Эвертон
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Астон Вилла
|12
|3
|6
|3
|16-19
|15
|
11
|Тоттенхэм
|11
|4
|3
|4
|12-11
|15
|
12
|Халл Сити
|11
|3
|5
|3
|13-11
|14
|
13
|Ньюкасл
|11
|3
|4
|4
|15-18
|13
|
14
|Ковентри
|12
|4
|0
|8
|13-24
|12
|
15
|Ипсвич
|12
|3
|3
|6
|17-24
|12
|
16
|Нот. Форест
|12
|3
|3
|6
|12-17
|12
|
17
|Фулхэм
|11
|2
|5
|4
|11-13
|11
|
18
|Сандерленд
|11
|2
|3
|6
|8-17
|9
|
19
|МЮ
|12
|1
|5
|6
|14-27
|8
|
20
|Кристал Пэлас
|11
|2
|1
|8
|12-27
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.11
|23:00
|Нот. Форест – Челси
|3 : 2
|28.11
|18:00
|Лидс – Ковентри
|3 : 0
|28.11
|18:00
|МЮ – Брентфорд
|0 : 4
|28.11
|20:30
|Ипсвич – Астон Вилла
|2 : 2
|29.11
|15:00
|Эвертон – Ливерпуль
|- : -
|29.11
|17:05
|Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|29.11
|17:05
|Кристал Пэлас – Халл Сити
|- : -
|29.11
|17:05
|Фулхэм – Борнмут
|- : -
|29.11
|17:05
|Сандерленд – Тоттенхэм
|- : -
|29.11
|19:30
|Арсенал – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|7
|
|
Николас Джексон
Астон Вилла
|6
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|5
|
|
Брэдли Барколя
Ливерпуль
|4
|
|
Жоан Манзамби
Астон Вилла
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|10
|1
|4
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|8
|1
|3
|
|
Джеймс Тарковски
Эвертон
|11
|1
|2
Новости