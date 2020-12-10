Халк может перейти в «Вулверхэмптон»

Бывший нападающий «Зенита» Халк может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне», сообщает Football Insider.

По информации источника, «волки» рассматривают 34-летнего бразильца в качестве замены форварду Раулю Хименесу, который заработал перелом черепа в матче 10-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:1). Ранее сообщалось, что Халк согласен пойти на 90-процентное снижение зарплаты ради перехода в один из клубов чемпионата Англии.

Контракт 34-летнего футболиста с «Шанхаем» истекает 31 декабря, после чего он станет свободным агентом. В текущем сезоне он провел за команду 21 матч и забил восемь мячей при одной голевой передаче.

За «Зенит» футболист выступал с 2012 по 2016 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.