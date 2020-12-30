Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Хакеры взломали Twitter английского клуба и оставили несколько расистских постов

12:46
Теги:

Официальный аккаунт клуба «Куинз Парк Рейнджерс» в Twitter был взломан.

От лица лондонского клуба, выступающего в чемпионшипе (второй по силе футбольный дивизион Англии), были опубликованы нецензурные и расистские посты.

Твиттер.
Твиттер.

Позднее твиты были удалены, а клуб выступил с официальным обращением.

«Мы извиняемся за все оскорбительные твиты, которые вы могли прочитать из-за взлома нашего аккаунта. Использованный язык полностью неприемлем, мы будем работать вместе с Twitter, чтобы попытаться идентифицировать виновного», — говорится в заявлении клуба.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир