Хакеры взломали Twitter английского клуба и оставили несколько расистских постов
Официальный аккаунт клуба «Куинз Парк Рейнджерс» в Twitter был взломан.
От лица лондонского клуба, выступающего в чемпионшипе (второй по силе футбольный дивизион Англии), были опубликованы нецензурные и расистские посты.
Позднее твиты были удалены, а клуб выступил с официальным обращением.
«Мы извиняемся за все оскорбительные твиты, которые вы могли прочитать из-за взлома нашего аккаунта. Использованный язык полностью неприемлем, мы будем работать вместе с Twitter, чтобы попытаться идентифицировать виновного», — говорится в заявлении клуба.
? Morning, #QPR fans!— QPR FC (@QPR) December 30, 2020
Apologies for any offensive tweets you may have woken up to due to our account being hacked.
The language used was wholly unacceptable and we'll be working with @Twitter to try and identify the culprit.
Thankfully ... we're back now! ?
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