Хакеры взломали страницу Беллингема в соцсетях

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем сообщил о взломе своей страницы в социальной сети X хакерами.

«Мой «Твиттер» был взломан. Игнорируйте любые сообщения», — написал Беллингем на своей странице в другой социальной сети.

В воскресенье, 29 декабря аккаунт английского хавбека в X начал делать репосты с рекламой криптовалютного проекта. Позже эти сообщения были удалены.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист отметился 7 голами и 6 результативными передачами в 22 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 180 миллионов евро.