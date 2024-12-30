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Сегодня, 12:18

Хакеры взломали страницу Беллингема в соцсетях

Даниил Аршавский
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Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем сообщил о взломе своей страницы в социальной сети X хакерами.

«Мой «Твиттер» был взломан. Игнорируйте любые сообщения», — написал Беллингем на своей странице в другой социальной сети.

В воскресенье, 29 декабря аккаунт английского хавбека в X начал делать репосты с рекламой криптовалютного проекта. Позже эти сообщения были удалены.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист отметился 7 голами и 6 результативными передачами в 22 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Джуд Беллингем
Футбол
Сборная Англии по футболу
ФК Реал
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«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
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«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм», Салах забил и сделал две голевые передачи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 18 14 3 1 45-17 45
2
 Нот. Форест 19 11 4 4 26-19 37
3
 Арсенал 18 10 6 2 35-16 36
4
 Челси 18 10 5 3 38-21 35
5
 Ман. Сити 19 9 4 6 32-26 31
6
 Борнмут 19 8 6 5 29-23 30
7
 Ньюкасл 18 8 5 5 30-21 29
8
 Фулхэм 19 7 8 4 28-25 29
9
 Астон Вилла 18 8 4 6 26-29 28
10
 Брайтон 18 6 8 4 27-26 26
11
 Тоттенхэм 19 7 3 9 41-28 24
12
 Брентфорд 18 7 3 8 32-32 24
13
 Вест Хэм 19 6 5 8 23-35 23
14
 МЮ 18 6 4 8 21-24 22
15
 Кр. Пэлас 19 4 8 7 20-27 20
16
 Эвертон 18 3 8 7 15-24 17
17
 Вулверхэмптон 19 4 4 11 31-42 16
18
 Лестер 19 3 5 11 22-42 14
19
 Ипсвич 18 2 6 10 16-33 12
20
 Саутгемптон 19 1 3 15 12-39 6
Результаты / календарь
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38 тур
29.12 17:30
Лестер – Ман. Сити
 0 : 2
29.12 18:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 1
29.12 18:00
Эвертон – Нот. Форест
 0 : 2
29.12 18:00
Фулхэм – Борнмут
 2 : 2
29.12 18:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 2 : 2
29.12 20:15
Вест Хэм – Ливерпуль
 0 : 5
30.12 22:45
Астон Вилла – Брайтон
 - : -
30.12 22:45
Ипсвич – Челси
 - : -
30.12 23:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
1.01 20:30
Брентфорд – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Амад Диалло

Амад Диалло

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 18 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 15 1 5
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