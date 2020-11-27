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Хакеры шантажируют «Манчестер Юнайтед»

03:28
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Неделю назад «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил, что клуб подвергся кибератаке, но ее удалось сдержать. Однако, по информации Daily Mail, клуб по-прежнему находится под контролем кибепреступников. У манчестерского клуба требуют несколько миллионов фунтов стерлингов за то, чтобы не разглашать конфиденциальные данные.

Национальный центр кибербезопасности в четверг вечером подтвердил, что помогает клубу разрешить кризис: «Нам известно об инциденте, затрагивающем футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», и мы работаем с организацией и партнерами, чтобы понять последствия».

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