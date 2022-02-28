Хадсон-Одои: «Иногда Тухель кричит так, что думаешь: «Не мог бы ты немного успокоиться?»

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои высказался об эмоциональном поведении главного тренера команды Томаса Тухеля.

«Тухель очень хороший человек, в тактическом плане он великолепен, — приводит слова Хадсона-Одои Daily Mail. — Тренер знает, как выжать максимум из каждого игрока. Иногда он делает это таким образом, что тебе не хотелось бы это слышать. Иногда Тухель кричит так, что думаешь: «Не мог бы ты немного успокоиться и перестать так сильно кричать?»

По словам нападающего, в то же время тренер хочет лучшего для команды.

«Тухель пытается донести до нас сообщение и сказать нам: «Послушайте, я хочу этого от вас, потому что я хочу выиграть игру. Я буду кричать не только на тебя, я буду кричать на всех, чтобы убедиться, что мы выжмем из каждого максимум. И мы выиграем встречу. Или добьемся того, чтобы каждый выложился на все сто процентов», — сказал он.

В нынешнем сезоне 21-летний англичанин забил три мяча и отдал шесть результативных передач в 27 матчах за лондонскую команду.