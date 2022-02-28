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Хадсон-Одои: «Иногда Тухель кричит так, что думаешь: «Не мог бы ты немного успокоиться?»

Нападающий «Челси» Хадсон-Одои высказался об эмоциональном поведении Тухеля
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои высказался об эмоциональном поведении главного тренера команды Томаса Тухеля.

«Тухель очень хороший человек, в тактическом плане он великолепен, — приводит слова Хадсона-Одои Daily Mail. — Тренер знает, как выжать максимум из каждого игрока. Иногда он делает это таким образом, что тебе не хотелось бы это слышать. Иногда Тухель кричит так, что думаешь: «Не мог бы ты немного успокоиться и перестать так сильно кричать?»

По словам нападающего, в то же время тренер хочет лучшего для команды.

«Тухель пытается донести до нас сообщение и сказать нам: «Послушайте, я хочу этого от вас, потому что я хочу выиграть игру. Я буду кричать не только на тебя, я буду кричать на всех, чтобы убедиться, что мы выжмем из каждого максимум. И мы выиграем встречу. Или добьемся того, чтобы каждый выложился на все сто процентов», — сказал он.

В нынешнем сезоне 21-летний англичанин забил три мяча и отдал шесть результативных передач в 27 матчах за лондонскую команду.

После 26 туров АПЛ «Челси» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице, имея один матч в запасе.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10555801/Chelsea-Callum-Hudson-Odoi-opens-Thomas-Tuchels-histrionics-bench.html

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Ливерпуль 11
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Обе забьют - да

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1
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2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
11
 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
12
 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
13
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
15
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16
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
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Лидс – Тоттенхэм
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Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
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Астон Вилла

 22 1 3
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