Хадсон-Одои сообщил «Челси» о желании уйти из команды

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои планирует покинуть лондонский клуб в ближайшее время. Футболисту недостаточно игрового времени, пишет Sky Sports.

В 21-летнем хавбеке заинтересована «Боруссия», «Лестер» и «Саутгемптон». Через несколько дней хавбек «Челси» примет решение о будущем.

Каллум не играл за «Челси» в матче первого тура АПЛ с «Эвертоном» (1:0). Контракт игрока с лондонцами рассчитан до лета 2024 года.