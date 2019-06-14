Хадсон-Одои сделал выбор между Марадоной и Месси

Нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои​ сделал выбор между аргентинскими игроками – форвардом "Барселоны" Лионелем Месси и чемпионом мира Диего Марадоной.

– Я большой поклонник Марадоны, – цитирует Goal форварда. – Слежу за ним с детства. Он был отличным игроком с прекрасной левой ногой. Любил идти в дриблинг и забивать голы. В каждой игре он проявлял уверенность – ему было все равно, если допустил ошибку, он продолжал идти вперед.

Марадона или Месси? Они оба великолепные игроки, преуспели в свое время. Месси, очевидно, великолепный игрок, один из лучших в мире. Выбираю команду Месси, потому что, он больше относится к моему поколению, больше слежу за ним.