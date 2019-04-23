Хадсон-Одои перенесет операцию на ахилловом сухожилии

Полузащитнику "Челси" Каллуму Хадсон-Одои предстоит перенести операцию из-за разрыва ахиллова сухожилия на правой ноге, сообщается на официальном сайте клуба.

19-летний англичанин получил травму в матче 35-го тура чемпионата Англии против "Бернли" (2:2).

Футболист пропустит остаток сезона. Восстановление от подобного рода травм может занимать полгода. Таким образом, Хадсон-Одои может пропустить и начало следующего сезона.

В текущем сезоне Каллум Хадсон-Одои провел за "Челси" 29 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.