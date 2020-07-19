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«Хаддерсфилд» уволил главного тренера через два дня после сохранения прописки в Чемпионшипе

19 июля 2020, 21:54

«Хаддерсфилд» принял решение расстаться с главным тренером Дэнни Коули, сообщает официальный сайт клуба.

Данное решение примечательно тем, что лишь два дня назад, 17 июля, команда официально сохранила прописку в Чемпионшипе, обыграв шедший вторым «Вест Бромвич». В «Хаддерсфилде» причиной расставания с тренером назвали «разные взгляды на пути развития клуба».

41-летний Коули возглавил команду по ходу сезона, сменив в сентябре Яна Зиверта.

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