«Хаддерсфилд» уволил главного тренера через два дня после сохранения прописки в Чемпионшипе

«Хаддерсфилд» принял решение расстаться с главным тренером Дэнни Коули, сообщает официальный сайт клуба.

Данное решение примечательно тем, что лишь два дня назад, 17 июля, команда официально сохранила прописку в Чемпионшипе, обыграв шедший вторым «Вест Бромвич». В «Хаддерсфилде» причиной расставания с тренером назвали «разные взгляды на пути развития клуба».

41-летний Коули возглавил команду по ходу сезона, сменив в сентябре Яна Зиверта.