"Хаддерсфилд" повторил антирекорд по скорости вылета из английской премьер-лиги

"Хаддерсфилд" проиграл "Кристал Пэлас" в матче 32-го тура чемпионата Англии 0:2 и лишился шансов на сохранение места в английской премьер-лиге. На счету клуба 14 очков после 32 игр.

Это повторение антирекорда по скорости вылета из АПЛ. В сезоне-2007/2008 также после 32 туров вылет оформил "Дерби Каунти". Причем случилось это ровно на день раньше - 29 марта.

"Хаддерсфилд" вышел в премьер-лигу в прошлом сезоне и в прошлом году финишировал на 16-м месте. До этого он последний рах играл в элитном английском дивизионе в сезоне-1971/72.