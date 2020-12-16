Гюндоган считает, что «Манчестер Сити» должен обыгрывать дома «Вест Бромвич»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган после ничьей с «Вест Бромвичем» в 13-м туре чемпионата Англии (1:1) отметил, что такие игры команда должна выигрывать.

— Мы должны были выиграть матч, но сейчас уже не можем этого изменить, — цитирует BBC Гюндогана. — Могли добиться большего, но этого не случилось сегодня. Мы можем жаловаться, но не результат не изменить, поэтому нужно принять его. Мы должны смотреть вперед. Хотя и должны выигрывать такие игры, особенно дома.