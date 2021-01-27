Гюндоган рассказал, как ему удается забивать за «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган после победы над «Вест Бромвичем» в 20-м туре чемпионата Англии (5:0) отметил, что старается играть ближе к атаке. Немец в этой встрече оформил дубль.

— Горжусь тем, что играю под номером Колина Белла, и стараюсь отрабатывать его как можно лучше, чтобы отдать должное легенде клуба, — цитирует BBC Гюндогана. - На самом деле нет секрета, как я забиваю. Просто нахожусь в нужном месте в нужный момент. Я играю немного больше в атаке, если у меня есть шанс быть близко к штрафной, пытаюсь принимать правильные решения.

В последние пару недель у «Сити» было несколько сложных игр, так как мы боролись с травмами. Очевидно, что отсутствие Кевина де Брейне — большая неудача для нас, но в команде есть игроки, у которых теперь будет больше игрового времени. Каждый дает разные качества составу.