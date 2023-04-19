Гюндоган о своем будущем: «Переговоры продолжаются, еще ничего не решено»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган отреагировал на новости о том, что он может покинуть команду.

«На заднем плане идут разговоры, и я думаю, что это нормально. Но, не вдаваясь в подробности, еще ничего не решено. Разумеется, переговоры продолжаются — так что, если будет какое-то решение, вы узнаете об этом первыми», — приводит слова Гюндогана журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 32-летний немец может продолжить карьеру в «Барселоне». Действующее соглашение игрока с «Манчестер Сити» истекает в конце сезона.

В текущем сезоне Гюндоган провел 40 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.