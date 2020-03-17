Гюндоган попробует себя в роли тренера в виртуальном футболе

Английская премьер-лига и английская футбольная лига приостановили проведение матчей из-за распространения коронавируса. Турниры отложены как минимум до 4 апреля.

Пока футболисты находятся в вынужденном отпуске, каждый из них развлекает себя так, как может. Полузащитник «Манчестер Сити» Илкая Гюндоган в Twitter сообщил, что будет убивать свободное время за игрой. Он попробует пройти карьеру за тренера в Football Manager.

When you can't go out on the pitch with your teammates ... it's time for some Football Manager sessions ??? #StayAtHome pic.twitter.com/ARxgaru1jV — Ilkay G?ndogan (@IlkayGuendogan) March 17, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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