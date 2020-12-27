Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Англии (2:0).

«Мы хорошо перемещали мяч, хоть погода была не самая лучшая — было трудно видеть поле! Это была хорошая игра и хорошая победа. Мы могли забить больше, но важнее всего взять три очка. Нам надо всегда разделять ответственность и забивать голы, в команде достаточно качественных игроков.

Менее чем через 48 часов мы снова выйдем на поле. Я получил пару ударов по ноге, но со мной все будет в порядке», — приводит слова Гюндогана BBC Sport.

«Манчестер Сити» после этого матча с 26 очками занимает пятое место в АПЛ, «Ньюкасл» с 18 очками — на 12-й строчке.