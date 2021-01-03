Гюндоган не удивлен, что Вернер и Хаверц испытывают проблемы с адаптацией к АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган заявил, что не удивлен проблемам с адаптацией к чемпионату Англии у новичков «Челси» Кая Хаверца и Тимо Вернера.

«Они приехали из Германии и пытаются адаптироваться как можно лучше. В целом, к АПЛ трудно привыкнуть моментально, когда приезжаешь из другой страны, а в этом сезоне все еще сложнее. Это нормально, что у них есть проблемы, но и Вернер, и Хаверц — невероятно талантливые парни. Они еще докажут, что достойны играть в этой лиге», — цитирует Sky Sports Гюндогана.

Вернер перешел в «Челси» из «Лейпцига» летом 2020 года, на его счету 8 голов и 6 результативных передач в 23 матчах за «синих». Хаверц перешел в «Челси» из «Байера» в сентябре 2020 года, он провел за команду из Лондона 20 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.