Гюндоган может продолжить карьеру в «Милане»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может перейти в «Милан», сообщает Corriere dello Sport.

Ранее игроком также интересовалась «Барселона», которая испытывает финансовые трудности.

Сообщалось, что Гюндоган просит у каталонцев трехлетний контракт. Сине-гранатовые позитивно настроены по поводу трансфера хавбека.

Действующий контракт игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня.

В текущем сезоне 32-летний немец провел в составе команды 48 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.