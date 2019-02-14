Гюндоган: "Мне нравится быть в "Сити" - едва ли в Европе можно найти работу лучше"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган рассказал о ситуации с продлением своего контракта с "горожанами".

- Это нормально, что игрок, у которого остается последний год по контракту, размышляет над тем, оставаться в команде или уходить, - цитирует Гюндогана Bild. - Я уже немолод. Вполне возможно, что я приму решение уже в следующем сезоне. Скорее всего, меня ждет мой последний большой контракт, так что мое решение должно быть взвешенным. Я уже говорил с руководством "Сити" раз или два о продлении контракта, но я не чувствую на себе никакого давления. Мне нравится здесь быть - едва ли в Европе можно найти работу лучше. Вроде бы, ничего не мешает продлить контракт. Но пока еще не решено.

Действующий контракт Гюндогана заканчивается летом 2020 года. В текущем сезоне 28-летний футболист провел 31 матч, в которых забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

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