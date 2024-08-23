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Гюндоган: «С нетерпением жду возможности снова надеть футболку «Манчестер Сити»

Алина Савинова
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Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган поделился эмоциями от возвращения в «Манчестер Сити». В пятницу, 23 августа, горожане объявили о подписании 33-летнего футболиста.

«Семь лет в «Манчестер Сити» были для меня временем полного удовлетворения, как на поле, так и за его пределами. Я вырос как личность и игрок, наладил особые отношения с болельщиками «Сити» и добился потрясающего успеха. Это был необычайный период в моей жизни. Возможность вернуться сюда значит очень много», — приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Гюндогана.

Также немец заявил, что испытывает большое уважение к главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле.

«Он лучший тренер в мире, и работа с ним каждый день делает тебя лучшим игроком. Ты чувствуешь постоянный вызов, а это именно то, чего хочет любой профессионал. Я с нетерпением жду возможности снова надеть футболку «Сити», — добавил полузащитник.

Гюндоган играл за «Манчестер Сити» с 2016 по 2023 год, после чего перешел в «Барселону». В августе футболист и испанский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»
Илкай Гюндоган
Футбол
ФК Манчестер Сити
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«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 3-0 3
3
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
4
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
6
 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
8
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
9
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
10
 Тоттенхэм 1 0 1 0 1-1 1
11
 Лестер 1 0 1 0 1-1 1
12
 Нот. Форест 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
14
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 1-2 0
15
 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
16
 Челси 1 0 0 1 0-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 1-2 0
18
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0
20
 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
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24.08 14:30
Брайтон – МЮ
 - : -
24.08 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 - : -
24.08 17:00
Фулхэм – Лестер
 - : -
24.08 17:00
Ман. Сити – Ипсвич
 - : -
24.08 17:00
Саутгемптон – Нот. Форест
 - : -
24.08 17:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
24.08 19:30
Астон Вилла – Арсенал
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Борнмут – Ньюкасл
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Брайтон

 1
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

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П
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
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Матс Виффер

Брайтон

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И К Ж
Фабиан Шер

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Ньюкасл Юнайтед

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