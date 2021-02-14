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Гюндоган хочет играть в «Манчестер Сити» до конца карьеры

19:31
Илкай Гюндоган. Фото AFP
Илкай Гюндоган. Фото AFP
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал о своем желании завершить карьеру в английском клубе.

«Честно говоря, я могу себе представить, что отыграю в «Манчестер Сити» до конца карьеры, — приводит слова 30-летнего немца Sky Sports. — То, как люди работают здесь, это что-то невероятное, я никогда раньше в своей карьере не видел подобного. Речь не только о спортивной составляющей, наша команда больше, чем просто футбол, я рад быть частью этой семьи».

Немецкий полузащитник пришел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в 2016 году. Нынешний сезон является лучшим в его карьере по статистике. Гюндоган забил 13 мячей и отдал одну голевую передачу в 26 матчах за клуб во всех турнирах.

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